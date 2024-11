Ucraina missili contro uomo forte di Kim Jong-Un? Chi è il generale misterioso

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –L’ha cercato di eliminare l’di Kim-un in Russia? Le forze armate di Kiev hanno mercoledì hanno lanciatoanglofrancesi Storm Shadowun centro di comando nel Kursk, la regione russa che gli ucraini hanno parzialmente occupato da agosto. Ed è nel Kursk che, da settimane, sono arrivati migliaia di soldati nordcoreani, inviati da Kim-un per sostenere la guerra di Vladimir Putin. Il contingente asiatico è guidato da Kim Yong-Bok, più alto ufficiale militare nordcoreano dispiegato in Russia. E’ una figura misteriosa anche in un Paese che è solito trattare i propri militari come celebrità. E’ possibile che Kiev abbia provato a colpire un centro di comando per decapitare l’ala nordcoreana delle forze nemiche? Vladimir Putin, in un discorso alla nazione, ha dichiarato che il raid ucraino ha prodotto vittime solo all’esterno del centro: “Chi comanda non è rimasto ferito”.