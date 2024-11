Quifinanza.it - Riforma delle pensioni anche al Vaticano, Papa Francesco annuncia tagli in arrivo

Leggi su Quifinanza.it

Il Fondodelattraversa un momento di crisi e necessita di riforme immediate e strutturali, come affermato dain una lettera inviata al Collegio dei cardinali e alle istituzioni della Curia. Il pontefice ha sottolineato che esistono “problematiche serie e complesse che rischiano di peggiorare se non affrontate tempestivamente”. Di conseguenza, è stato nominato il cardinale statunitense Kevin Farrell come nuovo Amministratore unico del Fondo, una mossa che ilconsidera “essenziale per rispondere alle sfide future del sistema previdenziale”.Persono necessari deiIl Fondo, ha ricordato, è stato un tema di “preoccupazione” per i pontefici succedutisi, fin dalla sua creazione nel 1992 per volere di Giovanni Paolo II, tramite un motu proprio intitolato proprio “La preoccupazione”.