Perugia-Arezzo è la notte del derby | Voltiamo pagina con orgoglio e personalità

"Dobbiamo voltare, con, voglia e". Lamberto Zauli indica la via nel match di questa sera, nelcon l’. Il Grifo ha necessità e urgenza di cancellare la prestazione di Pineto e ripartire. A chiederlo non è solo una piazza stanca ma anche una classifica pericolosa. "Dopo Pineto ognuno è giusto che si sia preso le sue responsabilità, a seconda dei ruoli. Avevo fatto otto allenamenti, i giocatori si conoscono giocando – spiega l’allenatore biancorosso – . Per me sarà la seconda partita in casa, ancora un, importante per la classifica e per il valore della gara in sè: non c’è responsabilità più bella dopo una bruttissima sconfitta. Abbiamo voglia di dimostrare che a Pineto è stato un incidente, ho voglia di rivedere la squadra vista a Sassari e con la Ternana: la prestazione neldeve essere la nostra linea guida".