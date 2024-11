Lapresse.it - Matrimoni religiosi in calo, aumentano quelli tra coppie dello stesso sesso

Nel 2023 sono stati celebrati in Italia 184.207, il 2,6% in meno rispetto al 2022: ilè stato più consistente nel Mezzogiorno (-5,8%) rispetto al Nord (-0,3%), in posizione intermedia il Centro (-1,3%).Ipresentano unconsistente rispetto all’anno precedente (-8,2%), accentuando una tendenza alla diminuzione già in atto da tempo, tanto che 6 su 10 (il 58,9% dei) sono stati celebrati con rito civile. Lo rileva l’Istat nel report ‘, unioni civili, separazioni e divorzi’ per il 2023.Il dato suicivili è in continuità con il valore dell’anno precedente (56,4%) e in linea con l’aumento tendenziale osservato nel periodo pre-pandemico (52,6% nel 2019). Nel 2020 c’era stato un vero e proprio boom, con oltre il 70% deicon rito civile, che l’Istat spiega come “un’eccezione, determinata dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria che hanno colpito soprattutto le celebrazioni con rito religioso”.