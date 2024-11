Calciomercato.it - Infortunio in Nazionale, rientra nel 2025: salta anche l’Inter

Leggi su Calciomercato.it

Ancora una margine dell’ultima sosta per gli impegni delle nazionali. Ko pesante per i rossoneri: la situazione L’ultima sosta per le nazionali ha fatto nuovamente vittime illustri. Acciacchi ed infortuni di vario genere che condizioneranno i prossimi impegni dei club che si ritrovano ora con qualche pedina fondamentale in meno.KO pesante per il Bayer Leverkusen: Boniface(LaPresse) – calciomercato.itDa Calhanoglu a Vlahovic passando per Tavares, non mancano quindi nomirilevanti tra i giocatori che hanno riscontrato problemi nelle ultime due settimane nelle quali hanno momentaneamente abbandonato le rispettive squadre di appartenenza per difendere i colori del proprio paese.Se in Serie A il bollettino vanta nomi di spicco, le cose non vanno tanto meglio all’estero.