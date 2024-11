Oasport.it - FINALMENTE INSIEME! Sinner/Berrettini portano l’Italia in semifinale di Coppa Davis: battuti gli specialisti Gonzalez/Molteni

Matteoe Jannikspedisconoal penultimo atto delleCup Finals 2024 di tennis: la coppia azzurra vince il doppio decisivo ed elimina per 2-1 l’Argentina dopo il successo contro Maximoed Andrescon il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 25 minuti di gioco. Sabato inaffronterà l’Australia nella riproposizione di quella che lo scorso anno fu la finale.Nel primo set arriva subito un brivido in avvio, conche nel secondo game deve fronteggiare un break point sul turno in battuta di Matteo, il quale si aggrappa al servizio e risolve la situazione. I ruoli si invertono nel terzo game, con l’Argentina che finisce sotto 15-40, ma i sudamericani infilano quattro punti e si salvano. Nel settimo gioco gli azzurri trascinano ai vantaggi gli avversari, i quali però tengono il servizio senza concedere palle break e vanno sul 4-3.