Sport.quotidiano.net - Esami per la leader Chiesanuova: K Sport e Rata. Pesaresi sui prossimi impegni: "Gare importanti, ma non decisive»

La prima settimana senzadi Coppa era attesa aper recuperare energie, specialmente mentali. Peccato farlo senza Sopranzetti e Trabelsi, comunque da queste parti si è abituati a togliere di mezzo alibi che siano verso gli arbitri o altro. Focus totale dunque sulla trasferta che tra due giorni vedrà la capolista di scena contro il K-Montecchio Gallo nel big match della dodicesima giornata: si affrontano la terza (-2) contro la prima. Il primo di due incontri micidiali e sul secondo, contro la Maceratese vice(-1), è stata presa la decisione di giocare a Villa San Filippo, così da garantire la massima affluenza di pubblico. Per la mezzala Alessandro, classe 2000, le sfide non decideranno tuttavia le gerarchie: "Domenica – dice il giocatore che ha indossato le maglie anche di Vigor Senigallia, Jesina, Marina e Biagio Nazzaro Chiaravalle – è una partita dura e su un campo d’erba che potrebbe essere pesante, ma il nostro atteggiamento non cambia in base all’avversario e non ritengo nemmeno queste due partite una sorta di crocevia.