Calciomercato.it - Dalla Roma alla Lazio: accordo chiuso per meno di 9 milioni

Le ultime di calciomercato hanno come protagoniste le duene. Spunta l’affare per il terzino sinistro, ecco tutti i dettagliAffare a sorpresa con protagoniste le duene,. Il nome è inaspettato, ma si tratta di un terzino di piede mancino nel cui contratto è presente una clausola risolutiva., spuntano le cifre dell’affare (LaPresse) – calciomercato.itDal campo al calciomercato, nuovo derbyno. Stavolta per un calciatore brasiliano con passaporto italiano. Parliamo nella fattispecie di Lucas Piton che, secondo l’esperto di trasferimenti Ekrem Konur, è finito nel mirino del club giallorosso e di quello biancoceleste.Il 24enne laterale di Jundiaí gioca nel Vasco da Gama e piace a tante altre società europee, nonché italiane visto che la fonte turca cita pure la Fiorentina e il Milan.