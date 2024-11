Romadailynews.it - Corviale, 50 giovani in campo per dire “No” alla violenza sulle donne

Torneo di calcio e momenti di riflessione nella Giornata contro ladi genereRoma, 22 novembre – Nel quartiere, cinquantasono scesi inper l’iniziativa “Un calcio”, organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le.L’evento, promosso dAsl Roma 3, ha visto i partecipanti impegnati in un torneo di calcio, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto eparità.Francesca Milito,ttore generale della Asl Roma 3, ha elogiato l’iniziativa: “La sensibilità dei ragazzi che decidono di impegnarsi in un modo sano come il calcio dimostra che esiste undove la cultura del rispetto vince su quella del possesso. Ringrazio tutti ipartecipanti e il personale sanitario che li segue nel loro percorso di crescita educativa e sociale”.