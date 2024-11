Giornalettismo.com - Col nuovo Codice della strada arriva il dispositivo Alcolock

Ilè legge, dopo il voto del Senato di mercoledì 20 novembre. Tra le “novità” inserite all’interno del testo, c’è un’attenzione particolare alla guida in stato di ebbrezza, con l’introduzione dell’obbligo di installare un determinato(le cui caratteristiche saranno definiti, nel futuro prossimo, da un decreto ministeriale da pubblicare entro sei mesi dalla pubblicazionenorma in Gazzetta Ufficiale) in specifiche fattispecie. Parliamo del cosiddetto “”, una sorta di “etilometro” presente a bordovettura che permette l’accensione del veicolo – essendo collegato alla centralina – solamente nei casi in cui il tasso alcolemico (calcolato attraverso il “soffio” del guidatore) sia inferiore a quanto prescritto dalla legge. LEGGI ANCHE > Il governo vuole realmente cambiare la web tax? Una novità? Non proprio.