Ilrestodelcarlino.it - Beko chiude, Comunanza senza più lavoro. “Un altro terremoto, non ne possiamo più”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ascoli), 22 novembre 2024 – Dai vertici diEurope l’annuncio choc, entro fine 2025 saranno chiusi gli stabilimenti di, Siena e la linea del freddo di Cassinetta (Varese): 1.935 esuberi, 750 solo nelle Marche, dove i tagli colpiranno anche Melano (66) e il centro ’Ricerca e sviluppo’ di Fabriano. E qui i lavoratori delle Marche scenderanno in piazza per lo sciopero del 29 novembre, indetto da Cgil e Uil. “Nel 2023, in regione, solo il 10% dei contratti diattivati è stato a tempo indeterminato, media nazionale al 20% – dicono Giuseppe Santarelli e Claudia Mazzucchelli, segretari regionali di Cgil e Uil –. Il numero di precari è in continuo aumento”. Il governo ha respinto come irricevibile il piano della multinazionale turca e si è detto pronto a esercitare la golden power.