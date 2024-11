Gaeta.it - Al via “Immaginando Immagina”: un progetto che anticipa il Festival Internazionale del Teatro di Figura a Roma

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo capitolo si apre per ildicon il lancio di ““, uninnovativo che segna l’inizio di un percorso di riflessione e preparazione verso ildeldi, previsto nel maggio 2025. Questa iniziativa, che coinvolge istituzioni culturali e teatri locali, mira are il futuro dele a stimolare attività ispirate a questa importante forma d’arte.Uninclusivo e accessibile“” si concome un’iniziativa collaborativa tra diversi partner, tra cui l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, il Museo delle Civiltà e vari teatrini come ilVilla Pamphilj, ildel Lido di Ostia, ilBiblioteca Quarticciolo e ilTor Bella Monaca.