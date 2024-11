Virgo Fidelis Rauti | auguri e gratitudine ai carabinieri

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 nov. (askanews) – Oggi ifesteggiano la ‘’, patrona dell’Arma. “In questa giornata di ricorrenza voglio esprimere la mia riconoscenza a tutti iin servizio, presidio di legalità per la Nazione e simbolo di coerenza e fedeltà alle Istituzioni ed a quelli in congedo, impegnati nella testimonianza e nei valori di solidarietà”, dichiara il sottosegretario Isabella. “Un pensiero commosso va a tutti coloro che hanno sacrificato la vita restando fedeli al giuramento prestato; come il Carabiniere Scelto Medaglia d’Oro al Valor Militare Vittorio Iacovacci, ucciso in Congo nel febbraio 2021, insieme all’Ambasciatore Italiano Luca Attanasio, alla cui memoria è stata conferita – stamani nel Corso della Messa celebrata a Rima nella Basilica dei Santi Bonifacio ed Alessio – una targa di benemerenza”, ha aggiuntoa margine della celebrazione.