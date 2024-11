Lanazione.it - Uniti contro la violenza sulle donne. Incontri, dibattiti e flash mob per fermare la scia di sangue

Leggi su Lanazione.it

Si avvicina il 25 novembre. Una data che non deve essere solo celebrativa delle vittime e piangere sulversato, ma che deve ribadire "bastanei confronti delle". Tante le iniziative, i, i sit-in, i momenti di riflessione per tenere alta l’attenzione su un fenomeno che purtroppo anche in Umbria non accenna a diminuire. L’associazione Libertas Margot, da oltre un decennio impegnata nel contrasto alladi genere e gestore dello “Sportello autori di maltrattamenti di Perugia“, dove l’ Uedepe (ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna) indirizza i soggetti condannati per tali reati, in virtù di un protocollo stipulato con l’associazione, organizza per il 25 un evento in Provincia (ore 17), per avviare una riflessione sull’attività del servizio, unico in Umbria.