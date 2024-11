Donnapop.it - Povera Chiara Ferragni, arrivano nuovi problemi: la famiglia di Tronchetti Provera non la vuole

e Giovanniormai non si nascondono più, ma un’ombra sembra poter abbattersi sulla testa dei due imprenditori: c’entra ladi lui.Con amici e parenti ormaie Giovanni sono usciti allo scoperto, anche se qualcosa non torna: da settimane, infatti, si mormora che lanon approverebbe il legame del rampollo con l’influencer di Cremona. A dare la notizia in anteprima ci aveva pensato Gabriele Parpiglia.In quell’occasione, infatti, il giornalista aveva detto: “Giovannino riaccende l’entusiasmo, ma l’entusiasmo lo perde ladijunior che, secondo le nostre fonti, non ha amato questa scelta, questa velocità pubblica, questo amore fatto di baci e maschere sbandierato ai quattro venti”. Il resto dell’intervento a seguire: View this post on InstagramA post shared by Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)Nonostante i due imprenditori non abbiano ancora ufficializzato la relazione pubblicamente, appare ormai chiaro che fra loro ci sia un legame:ha presentato i suoi figli a Giovannie la stessa cosa l’ha fatta lui, come dimostrano alcune foto recenti dei paparazzi di Milano.