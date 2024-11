Lapresse.it - Parigi, in un ristorante si celebra l’arrivo del Beaujolais Nouveau

Leggi su Lapresse.it

La nuova annata delè stata stappata nel cuore della notte di giovedì in unno, seguendo una tradizione annuale. Ogni terzo giovedì di novembre, in tutta la Francia siil ritorno di questo vino giovane e fruttato ottenuto dall’uva Gamay nella regione di Lione. Al ‘Au Pied de Cochon’ , una brasserie aperta tutta la notte dal 1947, a mezzanotte Rodrigue Guillet, il vice manager del, ha battuto una padella annunciando che era “ora dire l’apertura del2024“. Ai clienti sono stati offerti bicchieri gratuiti e tre bottiglie sono state messe in palio in una lotteria. “Abbiamo avuto un anno complicato. Siamo stati fortunati ad avere un mese di agosto molto bello e un mese di settembre altrettanto buono, quindi abbiamo finito con un’annata migliore di quanto avremmo immaginato a luglio”, ha detto Gilles Gelin, il produttore del vino offerto nella brasserie.