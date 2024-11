Davidemaggio.it - Luca Poggi è il nuovo Amministratore Delegato di Rai Pubblicità

è ildi Rai– a quanto apprende l’Adnkronos – è stato nominato stamattina nel corso del Cda Rai, dopo l’annuncio delle dimissioni di Gian Paolo Tagliavia.lavora in Raidal 2018 dove fino a oggi ricopriva il ruolo di Direttore Centri Media a diretto riporto proprio dell’ad. Nato a Imola, classe 1975,è arrivato in Rai dopo aver lavorato nell’area commerciale di aziende come Rcs Mediagroup (2015-2018), Discovery (2012-2015), Disney (2007-2011) e Publitalia (2006-2007).è ildi RaiDavide Maggio.