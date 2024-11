Cityrumors.it - Liam Payne, i funerali a Londra: carrozza, cavalli e tanta commozione. Il tributo della sua ex band

è stato salutato per l’ultima volta a: cerimonia composta, in grande stile, tra lacrime e malinconia.Amersham, nord-ovest di. Questo l’ultimo palco di, cantante ed ex membro dei One Direction, che viene salutato da amici e colleghi prima del riposo eterno. Il giovane cantautore è morto poco più di un mese e mezzo fa in un albergo di Buenos Aires a soli 31 anni: una vita piena, di successo e incertezze, anche qualche sospetto.morto a 31 anni (ANSA-CityRumors.it)Ancora oggi, infatti, si cerca di capire cosa davvero sia accaduto quel 16 ottobre. Giorno in cui la cronaca estera ha consegnato al mondo la fine di un artista a suo modo iconico, persino negli eccessi. Prima gli indizi sommari, poi le fotocamera d’albergo distrutta. Successivamente l’ipotesi delle sostanze in corpo che avrebbero accelerato una fine che, per molti, poteva essere annunciata.