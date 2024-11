Gaeta.it - Indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli: i test del DNA portano a nuove scoperte

Facebook WhatsAppTwitter A Rimini, l’omicidio di, una donna di 78 anni, continua a far discutere. Lesi concentrano ora sulle tracce di DNA femminile ritrovate sui vestiti della vittima, nel tentativo di chiarire gli eventi accaduti nella mattina del 4 ottobre 2023. L’analisi è stata condotta dal genetista Emiliano Giardina, che ha rinvenuto tracce appartenenti a due donne, le quali saranno confrontate con il DNA di alcune soccorritrici intervenute sul luogo del delitto. L’esito di questipotrebbe fornire indicazioni importanti, anche se le tracce raccolte sono in quantità molto limitata.Tracce di DNA e il loro significatoLe tracce di DNA individuate sui vestiti disono state descritte come esigue, e questo implica una limitata capacità di identificare le persone coinvolte.