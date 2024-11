Ilgiorno.it - Il Patria tornerà a navigare: risorge il gigante del lago di Como

Leggi su Ilgiorno.it

– Ci sono i fondi e soprattutto la volontà di rimettere a nuovo il piroscafo, che festeggerà il secolo di vita tornando a solcare le acque, di cui è stato per decenni il colosso incontrastato. È stato presentato ieri a Villa Gallia il progetto di recupero funzionale da parte di Navigazione Laghi e confermati i fondi, oltre 4,5 milioni di euro, per realizzare l’intervento. Adesso sarà necessario mettersi a correre per procedere all’affidamento dei lavori al più tardi entro il prossimo febbraio e procedere alla sistemazione, con l’obiettivo di essere pronti in tempo per le Olimpiadi di Milano - Cortina, anche per accontentare il ministro Salvini che l’anno scorso garantì che la la fiaccola diretta verso Bormio avrebbe navigato sulattraverso il. “Oggi insieme alla Provincia diabbiamo segnato di fatto l’avvio dei lavori che si completeranno nel giro di circa due anni, un tempo utile per far sì che cittadini e turisti possano tornare a godere del piroscafo che sarà impegnato nel trasporto di linea e su entrambi i rami deldi- ha sottolineato il Gestore Governativo di Navigazione Laghi Pietro Marrapodi - Festeggeremo dunque i 100 anni del piroscaforiportandolo a solcare le acque dell’interodie restituendolo agli occhi attenti e affettuosi di tutti i cittadini”.