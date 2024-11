Ilveggente.it - Gratta e vinci gratis per tutti: impazza la corsa al biglietto

Leggi su Ilveggente.it

, quello che è accaduto a Lodi ha dell’incredibile: mai vista una cosa del genere.Nonsono disposti a sborsare 2, 5, 10, 20 o più euro per tentare la fortuna. Anche perché giocare alla Lotteria o comprare unnon è, di per sé, garanzia di successo. La possibilità di “perdere” quei soldi è elevata, ed è proprio per questo motivo che molte persone evitano a priori di tentare la strada del gioco d’azzardo.nel fiume, clamoroso a Lodi: ecco cosa è accaduto (Instagram) – Ilveggente.itQuando il grattino è, però, è tutta un’altra storia. E lo sanno bene gli abitanti di Cornegliano Laudense, in proa di Lodi, che nelle scorse ore hanno assistito ad uno “spettacolo” a dir poco unico nel suo genere. Non capitai giorni, in effetti, di veder galleggiare nelle acque di un canale – quelle del Muzza, nello specifico, blocchetti con migliaia e migliaia di