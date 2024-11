Nerdpool.it - Food Wars: Di cibo, di sfide e di amore

In un’epoca dove gare di cucina,challenge e simili programmi spopolano si può dire che! Shokugeki no Soma, sia stato precursore di questi tempi. Il manga sceneggiato da Yuto Tsukuda con i disegni di Saeki Shun ha avuto una serializzazione di sette anni fino al 2019. Eppure in fondo la sua attualità non è ancora scemata. Ma forse è bene iniziare dal principio: di che cosa parla?Il primo volume di! Shokugeki no Soma – Yuto Tsukuda e Shun Saeki; Planet MangaSoma Yukihira vive una normale vita da adolescente cucinando e sfidandosi con il padre che gestisce un piccolo ristorante di cucina tradizionale. Un giorno il padre se ne va e lo iscrive alla più prestigiosa accademia di cucina del Giappone, la Totsuki. Per Soma è uno shock, ma anche una grande opportunità per crescere e migliorarsi come cuoco.