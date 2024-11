Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-Maccabi oggi, Eurolega basket: canale esatto, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Impegno casalingo inper l’Olimpia, chegiovedì 21 novembre alle 20:30 ospita al Forum di Assago gli israeliani delTel Aviv nell’undicesima giornata della regular season 2024-2025.I meneghini cercano di dare continuità al successo di venerdì scorso contro il Partizan Belgrado (81-88) per risalire posizioni in classifica, con l’EA7 Emporio Armani attualmente in tredicesima posizione con 4-6 di record finora. Coach Ettore Messina dovrà fare i conti con diverse assenze – l’ultima è di Leandro Bolmaro, con un roster limitato che proverà comunque a rispettare il fattore campo.IlTel Aviv si prova invece a riscattare il doppio ko contro le due squadre di Atene ovvero Panathinaikos ed Olympiacos, con gli israeliani che si trovano al quattordicesimo poso con 3-7 di score.