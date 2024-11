Laverita.info - Dimmi La Verità | ospite Marco Pellegrini (M5s)

Leggi su Laverita.info

Ecco #Ladel 21 novembre 2024.(M5s). L'argomento del giorno è: "Kiev lancia missili occidentali in territorio russo, Putin parla di atomica. Quanti miliardi hanno speso finora i contribuenti italiani per la guerra in Ucraina". ALail capogruppo M5s in Commissione Difesa. Argomento: Kiev lancia missili occidentali in territorio russo, Putin parla di atomica. Quanti miliardi hanno speso finora i contribuenti italiani per la guerra in Ucraina.