Quotidiano.net - Di Pietro (Hisense Italia), nel 2024 prevediamo +32% ricavi

Leggi su Quotidiano.net

Nel"chiude con un più 32% per i, grazie a un price index rispettoso di quello che è il potere d'acquisto deglini ma comunque sempre in mercato e siamo già da tempo a breakeven; in un mercato dove la competizione è molto esasperata, camminiamo sulle nostre gambe". Lo ha detto all'ANSA Gianluca Di, ceo diin occasione della presentazione della collaborazione con Gino Sorbillo, maestro pizzaiolo e Ambasciatore della pizzana nel mondo, e del lancio del nuovo Forno Pizza. "Siamo un'azienda giovane, apriamo gli uffici a Milano all'inizio del 2012, e abbiamo costruito da zero la proposta di prodotto, l'organizzazione e tutte le operations; un lavoro che ha richiesto del tempo ma che è stato agevolato dall'avere alle spalle un gruppo industriale solido e sano (la multinazionale cinese).