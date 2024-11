Ilfattoquotidiano.it - Dalla Costituente M5s deve uscire un partito reale, radicato e radicale. Partecipiamo!

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Pasquale Tridico*L’assembleadel Movimento 5 Stelle che si celebrerà sabato e domenica a Roma parla a tutto il Paese. Ai militanti del Movimento 5 Stelle che hanno iniziato a votare il 21 novembre e fino al 24, ma anche ai milioni di cittadini che ci hanno sostenuto in questi anni. Ci rivolgiamo a loro, a quanti che pur non avendoci votato ci hanno seguito con attenzione e speranza e anche a quelli che temono i nostri successi perché tengono troppo ai loro privilegi.Negli ultimi anni il Movimento 5 Stelle è cambiato molto. La carica “rivoluzionaria” delle origini si è evoluta, ha cambiato pelle ma senza perdere di vista radici e sensibilità, e oggi siamo chiamati a fare delle scelte che non sono più rinviabili: hic Rhodus, hic salta.La collocazione nel solco del campo progressista è uno sbocco naturale, in coerenza con le nostre battaglie storiche, il sentiment dei nostri elettori e con le scelte compiute in questi anni, per ultimo la collocazione in seno al Parlamento europeo all’interno di quella che è una vera Sinistra popolare.