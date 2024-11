Cpimandati arresto a Netanyahu-Gallant

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.50 La Corte penale internazionale ha emesso mandati diper il premier israelianoe per l'ex ministro della Difesa, per crimini contro l'umanità e crimini di guerra. I reati contestati vanno dall'8/10/2023 ad almeno il 20/5/2024,giorno in cui la Procura ha depositato le richieste di.Lo spiega una nota della Cpi che parla di"attacco diffuso e sistematico alla popolazione civile di Gaza". Emesso mandato diper Mohammed Deif,capo del braccio armato di Hamas, che Israele ritiene morto in un raid.