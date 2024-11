Arte | a Napoli la mostra Impressionisti e la Parigi fin de siècle

Leggi su Ildenaro.it

Lae lafin de’ sarà presentata in una conferenza stampa avenerdì prossimo, 22 novembre, alle 11, nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta-Lapis Museum. L’esposizione, prodotta da Navigare srl, in collaborazione con la Fondazione Pietrasanta e Lapis Museum, ha il patrocinio della Regione Campania e del Comune e aprirà al pubblico sabato 23 novembre (chiuderà il 27 aprile) A cura di Vittorio Sgarbi in collaborazione con Stefano Oliviero, presenta 69 opere di 40 artisti, tra i quali spiccano prevalentemente gli autori francesi come Corot, Cézanne, Degas, Manet, Renoir e Monet. L’esposizione è suddivisa, all’interno della Basilica, in 3 sezioni che tracciano la storia delle origini e le evoluzioni dell’Impressionismo, sullo sfondo delladi fine Ottocento, vivace e luminosa protagonista di cambiamenti epocali.