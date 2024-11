Gaeta.it - Arrestato un 45enne per maltrattamenti in famiglia: la scoperta di una somma ingente

Un nuovo caso di violenza domestica ha avuto luogo in Calabria, dove i Carabinieri della Stazione di Francica, supportati dai colleghi di San Costantino Calabro, hanno effettuato l'arresto di un uomo di 45 anni perin. La situazione è emersa dopo una segnalazione che ha portato le forze dell'ordine a intervenire nell'abitazione dell'uomo, dove una donna di 40 anni, insegnante, ha denunciato abusi fisici e minacce.L'intervento dei carabinieriIl servizio perlustrativo dei Carabinieri si è intensificato in questi giorni, in risposta a un aumento delle segnalazioni di violenza domestica nella zona. Quando i militari sono arrivati presso l'abitazione del sospettato, hanno trovato la moglie in uno stato visibilmente provato, con segni di violenza.