Iltempo.it - Via la fiamma tricolore dal simbolo di FdI? Si scatena il dibattito interno: le posizioni

Spegnere lao lasciarla divampare ancora? Per un giorno Fratelli d'Italia torna a discutere del proprio, dopo le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che per il futuro non esclude un addio allo storicoeredità del Msi. «Se vogliamo andare avanti, e noi certamente vogliamo guardare avanti cioè al futuro, allora arriverà anche il momento di spegnere la», spiega Ciriani accendendo il. In tanti in Transatlantico a Montecitorio si chiedono le ragioni delle dichiarazioni di Ciriani, un fedelissimo di Giorgia Meloni, pubblicate dal 'Foglio' oggi ma frutto di un'intervista rilasciata a Stresa venerdì scorso: «Ha lanciato il sasso nello stagno su input della premier per vedere l'effetto che fa» o è stata una «uscita a titolo personale?».