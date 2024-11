Laprimapagina.it - Timothy Cavicchini: “Guido”, il nuovo singolo

Dal 22 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “” (Matilde Dischi), ildidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 25 novembre.“” è un brano che descrive un uomo che, pur avendo vissuto momenti di successo, sta affrontando una fase difficile della vita, caratterizzata da una sorta di fuga dalle proprie responsabilità, e da un’incomprensione e distanza crescente dal figlio. La sua difficoltà ad accettare la realtà del suo rapporto familiare potrebbe essere un riflesso di una più ampia difficoltà nell’affrontare se stesso e le proprie scelte passate.Inoltre,è padre, ma sembra esserci una certa distanza emotiva dal figlio. La frase “tende a dimenticarlo” implica cheabbia difficoltà a prendere atto della sua responsabilità di genitore e che si rifugi in un bicchiere, simbolo di evasione, per sfuggire alla realtà.