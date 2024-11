Sport.quotidiano.net - Serie D. Follonica Gavorrano in campo per la Coppa

Dopo le delusioni del campionato ilprova a dimenticare quest’ultimo periodo con laItalia diD. Seconda gara stagionale per ilcon la Sangiovannese allenata dall’ex Marco Bonura, dopo la partita di campionato del 22 settembre giocata al Malservisi-Matteini terminata sul 3-0 per i biancorossoblù. Questa volta le due compagini si affronteranno al Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno per la partita valida per i sedicesimi di finale diItalia, in programma alle 14.30. Nel precedente turno ilha avuto la meglio sullo Sporting Trestina, vincendo tra le mura amiche per 1-0 nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutta la seconda frazione di gioco, grazie al gol realizzato al 39’ della ripresa da D’Este. La Sangiovannese ha invece espugnato (2-1) ildel Figline, aggiudicandosi il pass per i 16esimi di finale grazie ai gol di Pardera e Pertica.