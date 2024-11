Lettera43.it - Rai, ennesima fumata nera in Vigilanza: la maggioranza ha disertato la seduta

Quartain Commissione diRai, dove laper votare il presidente del cda non ha raggiunto il numero legale. Laha nuovamentela riunione a causa del mancato accordo sul candidato da eleggere con unadei due terzi. La scelta dei partiti di governo, tutti orientati su Simona Agnes, non trova infatti l’appoggio necessario di qualche membro della minoranza. Laè stata riconvocata per mercoledì 27 novembre alle 8.30.Insorgono le opposizioni: «Fatto gravissimo»Stefano Graziano del Partito democratico ha definito gravissimo il fatto che laRai sia bloccata da quasi due mesi, chiedendo l’intervento dei presidenti di Camera e Senato. «Lanon si presenta a votare il parere sulla presidenza della Rai, è la prima volta che accade una cosa del genere.