Lanazione.it - Pisa, Canestrelli: "Non abbiamo l'obbligo di vincere il campionato. Mercato? Non ci penso"

Leggi su Lanazione.it

, 20 novembre 2024 – Mentre sul campo ilprosegue la preparazione in vista della partita contro la Carrarese, i nerazzurri sfruttano l’occasione della sosta per le nazionali, come già accaduto con Moreo a novembre, per far parlare alcuni dei suoi protagonisti in conferenza stampa. Questa volta è stato il turno di Simone, protagonista inamovibile della retroguardia di Filippo Inzaghi. Una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche i ragazzi partecipanti al progetto "Accendi il faro che è in te", presenti per la conferenza precedente. Una di queste, divertita, ha chiesto al difensore di sposarlo. Insomma, leader nel campo, sex symbol fuori. Serenità e amore:è davvero un'isola felice. VERSO LA PARTITA DI CARRARA – “che arriviamo bene alla partita. Veniamo da dei buoni risultati, durante la sostalavorato bene sia dal punto di vista fisico che tecnico.