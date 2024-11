Ilgiorno.it - Parabiago, omicidio di Fabio Ravasio: il pm chiede il rinvio a giudizio per la mantide Adilma Pereiro e i sette complici

(Milano), 20 novembre 2024 - Una strada provinciale, una bicicletta, una notte d’estate trasformata in un incubo. Sono trascorsi tre mesi dalla tragica morte di, travolto dalla Opel nera lungo la provinciale 149 il 9 agosto scorso. Ma dietro l’apparente fatalità si cela una trama oscura: unpremeditato, orchestrato dalla donna che lui amava e considerava madre dei suoi figli,Pereira Carneiro. La quarantanovenne brasiliana, al centro di una storia che sembra uscita da un thriller, continua a dichiararsi innocente. Tuttavia, il pubblico ministero Ciro Vittorio Caramore ha richiesto ilimmediato per lei e icoinvolti nell’efferato piano, tra cui il figlio Igor Benedito, il generoLavezzo, il marito legale Marcello Trifone, l’amante Massimo Ferretti e altre figure come il meccanicoOliva, l’amico Mirko Piazza e il pusher marocchino Mohamed Dhabi.