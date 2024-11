Ilrestodelcarlino.it - Marchetti saluta il Consiglio:: "Un onore rappresentare il territorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultimato lo spoglio delle schede, restano contrapposti gli stati d’animo nel centrodestra imolese. Da un lato, l’amarezza della Lega per la mancata conferma di Danielenell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, dopo due mandati in Regione, con il Carroccio in caduta libera anche a livello locale. Dall’altro, il risultato positivo di Fratelli d’Italia e del suo candidato Nicolas Vacchi. Seppure rimasto fuori dalregionale, Vacchi ha ricevuto il plauso dai vertici del partito. E potrebbe ottenere presto un riconoscimento a livello istituzionale, magari la guida del gruppo meloniano in Città metropolitana, incarico già ricoperto in Comune a Imola. In mezzo, la soddisfazione della castellana Cristina Baldazzi, che ha ottenuto un buon riscontro con la lista civica della candidata presidente Elena Ugolini.