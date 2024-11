361magazine.com - Grande Fratello, finta eliminazione per Luca: la reazione della Casa

Leggi su 361magazine.com

Calvani è il preferito dal pubblico: ladegli inquilini sul ritorno in, Lorenzo esi ritrovano ad affrontare l’esito del televoto fianco a fianco. Il pubblico daha deciso che il preferito tra Amanda, Lorenzo, Federica eCalvani. I concorrenti insono convinti che la puntata sia eliminatoria. “Grazie a tutti” affermanel momento in cui Shaila estrae il nome dell’eliminato dalla busta. “Mi dispiace” commenta Lorenzo. Tommaso scoppia in lacrime, “Stai tranquillo” afferma.Leggi anche, Yulia riabbraccia la madre: la raccomandazione per GiglioLadei gieffiniJessica ed Helena accompagnanofuori dalla porta rossa.conclude la sua avventura abbracciando Jessica: “Io ho fatto tutto, ho vinto, va bene così.