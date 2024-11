Bergamonews.it - Giro di vite tra Stazione e Piazzale Alpini: 100 persone controllate, posti di blocco, rimpatri e sequestro di droga

Bergamo. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio coordinati dalla Questura, organizzati al fine di contrastare situazioni di degrado, furti, rapine e spaccio del centro città. In particolare, nel pomeriggio di ieri 19 novembre 2024, le attività di controllo si sono concentrate nelle zone diMarconi, Pensiline ee hanno visto il coinvolgimento di operatori della Polizia di Stato, con unità cinofila, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.L’intensa attività ha portato al controllo di oltre 100, delle quali 31 con precedenti specifici e di polizia. Due soggetti sono stati denunciati per violazione del foglio di via obbligatorio e due per possesso di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli, sono stati individuati tre soggetti irregolari sul territorio nazionale, due dei quali, entrambi di nazionalità nigeriana, nella mattinata di oggi sono stati condotti presso in Centro di Permanenza eo di Macomer in attesa delo.