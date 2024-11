Lettera43.it - Fitto e Ribera, la nomina in Commissione Ue sospesa: prima l’ok, poi il dietrofront sulla spagnola

Sembrava fatta e invece non è così. Nel tardo pomeriggio del 20 novembre, la notizia dell’accordo raggiunto tra Ppe, S&D e Renew sulle nomine di Raffaelee Teresaper la carica di vicepresidente esecutivo dela nuovaeuropea ha fatto il giro d’Europa. Ma poche ore più tardi è arrivato il. L’intoppo è arrivato in serata, a causa di una sorta di clausola chiesta dal Ppe. Quest’ultimi hanno chiesto di aggiungere alla lettera che accompagna ladella ministra uscentel’obbligo di dimissioni nel caso in cui venga coinvolta in un’inchiesta giudiziaria per le alluvioni di Valencia. Da qui si è arrivati allo scontro e alla sospensione dei lavori nellaAffari Regionali, durante la quale si sarebbe dovuto votare anche per. Articolo completo:, lainUe, poi ildal blog Lettera43