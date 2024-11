Femminicidi 96 donne uccise nel 2023 E nel 515% dei casi i colpevoli sono il partner o l’ex

Ilfattoquotidiano.it - Femminicidi, 96 donne uccise nel 2023. E nel 51,5% dei casi i colpevoli sono il partner o l’ex

Nel, secondo l’ultimo report Istat,avvenuti 96su 117 omicidi con una vittima donna. Gli omicidi di genere rappresentano quindi l’82% degli omicidi delle. Ed è ancora l’ambito familiare, e in particolare quello della coppia, a registrare l’incidenza più alta. La situazione è invariata rispetto al 2022: nel, infatti, il tasso dida uno da un ex, è pari allo 0,21 su 100mila. Mentre per gli uomini, lo stesso tasso è pari allo 0,02 per 100mila uomini.In particolare, rileva l’Istat,con cui la donna ha una relazione al momento della morte (coniugi, conviventi, fidanzati) a compiere il maggior numero degli omicidi nella coppia (il 41%), mentreil 12,8% gli ex(ex coniugi, ex conviventi, ex fidanzati).