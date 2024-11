Liberoquotidiano.it - "Demone fascistello, un esorcismo". Santoro oltrepassa i limiti: insulti a Meloni da Floris | Guarda

La vittoria del centrosinistra in Umbria ed Emilia-Romagna è "una buona notizia per tutti noi". A pensarlo, Michele. Ospite di DiMartedì nella puntata del 19 novembre, l'ex volto Rai sostiene che "vincono le persone più vicine alla gente". Ma non solo, ecco che tra le varie argomentazioni torna in auge "il pericolo fascista". Premettendo che "non abbiamo il problema del fascismo alle porte",spiega che a preoccuparlo è la poca affluenza: "Significa che questa democrazia viene rifiutata". E ancora: "Per quanto io dica che il fascismo non è un problema in Italia, loro (e governo ndr) fanno di tutto per farmi pensare che io stia sbagliando. Come se ognuno di loro avesse unche, appena aprono la bocca, gli mette in bocca delle cose terrificanti". Finita qui? Niente affatto.