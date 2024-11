Donnapop.it - Achille Lauro è fidanzato con la sorella della vincitrice di Amici? Scoppia il gossip: ecco chi è

potrebbe avere una nuova fidanzata, ma chi è? Secondo alcune fonti, il cantante starebbe insieme a Giulia Toscano,di Sarah,di23.e la sua dolce metà sono stati pizzicati insieme in un famoso locale di Milano; alcune segnalazioni, poi, hanno assicurato che fra loro ci fossero sguardi languidi e dolci effusioni. Ma non è finita qui! Secondo le testimonianze – riportate da Deianira Marzano – Giulia sarebbe stata anche a uno degli ultimi concerti di, sempre nel capoluogo lombardo.Ancora, Giulia Toscano sarebbe stata fra il pubblico di X-Factor durante la seconda puntata dei Live. Insomma, pare che i due stiano facendo sul serio. E ancora non è finita: ad avvalorare la tesi sul fidanzamento di, ci sarebbe anche una foto delle due sorelle pubblicata su Instagram proprio a seguito la puntata in diretta del talent.