Gaeta.it - Università della Basilicata riceve oltre 200.000 euro per progetti di inclusione e supporto

Facebook WhatsAppTwitter Il Ministero dell’Ricerca ha approvato un finanziamento di 202.843destinato all’degli studi. Questo intervento si inserisce in un ampio piano di iniziative volte a promuovere l’degli studenti, con un focus particolare sull’attivazione e il potenziamento dei servizi di, tra cui sportelli antiviolenza. La decisione mira a garantire un ambiente accogliente e sicuro per tutti gli studenti universitari, un aspetto cruciale per affrontare eventuali situazioni di difficoltà.Obiettivi del finanziamento ministerialeLa ministra dell’Ricerca, Anna Maria Bernini, ha esplicitato l’impegno del ministero nel potenziare i servizi offerti allee alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica .