Iodonna.it - Stasera su Canale 5 un nuovo round sulle storie sentimentali tra inquilini e l'uscita del concorrente meno votato dal pubblico

Torna il Grande Fratello 2024 e porta con sé gli affari di cuori che governano questa edizione. Protagonisti della tredicesima puntata, in ondaalle 21.35 in diretta su5, sono le due coppie della casa: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Mentre i primi vivono ormai una relazione più ocollaudata, nonostante le critiche dei co, i secondi affrontano i problemi della convivenza. Come sempre, spazio alle sorprese, alle nomination e a una nuova eliminazione. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › “Grande Fratello 2024”, Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa: «La mia famiglia mi manca moltissimo» Grande Fratello 2024, diretta19 novembre: newsLa storia insegna che l’innesto nel cast di personaggi di Temptation Island può dare i suoi frutti.