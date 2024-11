Oasport.it - Perché gli sport invernali non sfruttano di più il mese di novembre? Si privilegia invece la primavera…

“Che fretta c’era, maledetta Primavera” cantava Loretta Goggi in uno dei suoi successi più celebri. Ebbene, tale verso non appartiene più al gergo degli, il cui calendario è cambiato rispetto al recente passato. Se qualche anno orsono, la stagione entrava nel pieno a, con appuntamenti diffusi già a fine ottobre, oggi si aspetta l’inizio di dicembre prima di dare realmente fuoco alle polveri.In compenso, si allunga l’annata sino a fine marzo o addirittura inizio aprile. Al di là di quello che avviene nel mondo del ghiaccio, che ha il vantaggio di essere indoor, lo sci alpino e il salto con gli sci terminano dopo l’equinozio primaverile. In Norvegia e Scandinavia, poi, si sfrutta tranquillamente aprile per mandare in scena appuntamenti di carattere internazionale, seppur non inseriti in Coppa del Mondo.