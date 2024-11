Oasport.it - L’URLO DELLE CAMPIONESSE OLIMPICHE! Errani/Paolini affondano Swiatek in doppio e portano l’Italia in finale di BJK Cup!

Si tinge d’azzurro la prima semiBillie Jean King Cup Finals 2024 di tennis, giocata a Malaga, in Spagna: leSarae Jasmineneldecisivo regolano Katarzyna Kawa ed Igacon un duplice 7-5 maturato in un’ora e 38 minuti di gioco.batte la Polonia per 2-1 e torna in(la settima della storia) a distanza di un anno: l’avversaria nell’ultimo atto della competizione uscirà dal tie previsto domani tra Gran Bretagna e Slovacchia.Nel set d’apertura il primo punto di svolta è il deciding point del quarto game, sul servizio di, ma le azzurre disinnescano il tentativo di allungopolacche. Un altro punto decisivo viene giocato sul servizio di Kawa, ma questa volta è la Polonia a salvarsi. Nel decimo gameserve per restare nel set, le azzurre devono risalire dal 15-40, ma annullano tre set point consecutivi ed al deciding point trovano il 5-5.