Ilfattoquotidiano.it - Lucilla Agosti è La Talpa? Lei sviene durante la prova e insospettisce i fan: “Sta fingendo”

Chi è La? È la domanda a cui tutti i concorrenti del reality show condotto da Diletta Leotta stanno cercando di rispondere in questo momento. Sebbene gli indizi segnalavano Elisa Di Francisca come la sospettata numero uno, la schermitrice olimpica, però, è stata eliminata ed ha confermato di non essere lei la doppio giochista che i partecipanti stanno cercando.Ora, però, gli occhi sono puntati su un’altra concorrente:. A ‘smascherare’ la conduttrice sarebbero le numerose coincidenze raccolte dagli utenti partendo dagli indizi forniti dalla trasmissione. Nelle scorse puntate, infatti, l’amico de Laha dato due messaggi ai concorrenti: “La Amate“, come le iniziali di, e “Lavi propone un armistizio“, in riferimento, forse, all’accordo con gli Alleati che il generale italiano Badoglio rese pubblico l’8 settembre 1943la Seconda Guerra Mondiale.