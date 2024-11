‘La Ex della Ex’ | Salento Guys Santiago e Romano presentano il nuovo singolo

Leggi su Funweek.it

È in radio e sulle piattaforme digitali La ExEx, ilbrano firmato dai, in collaborazione con, cantante italo-dominicano e TikToker, e, producer multiplatino. Un pezzo che strizza l’occhio alla leggerezza, nato per farci ballare, sorridere e dimenticare per un attimo la quotidianità. Cover da Ufficio StampaTutto è partito da un aneddoto che ci racconta lo stesso: “La ExEx è nata nel modo più divertente possibile. Mi trovavo in un locale e, guardandomi un po’ in giro, ho visto che c’erano due, tre ragazze con le quali ero stato mesi, forse anni, prima. Ero con amici e abbiamo iniziato a ridere di questo fatto. Il giorno dopo chiamo Antonioe gli racconto quanto successo la sera prima. Così, mentre parlavamo, ci viene in mente di farne una canzone, un dembow.