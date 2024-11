Quotidiano.net - Hong Kong: sovversione, condanne fino a 10 anni per 45 attivisti

La West Kowloon Court diha condannato con penea 10di carcere pertutti e cinque glipro-democrazia promotori nel 2020 delle primarie per le elezioni parlamentari dell'ex colonia britca. Si tratta del giurista Benny Tai (10di detenzione) e dei politici Au Nok-hin, Andrew Chiu, Ben Chung e Gordon Ng. Anche le altre 41 persone coinvolte nel procedimento sono state condannate, in quello che è stato il più grande processo sulla sicurezza nazionale disecondo la legge imposta da Pechino sull'ex colonia a giugno del 2020 dopo le proteste di massa pro-democrazia del 2019. Il più grande caso sulla sicurezza nazionale mai esaminatora nell'ex colonia britca ha coinvolto 45pro-democrazia, accademici ed ex politici, parte del cosiddetto gruppo '47' (due imputati sono stati assolti), ai quali erano state addebitate le accuse nel 2021 "di cospirazione al fine della" per il loro ruolo avuto in un "voto alle primarie non ufficiali" nel 2020, in vista delle parlamentari poi rinviate.