Lapresse.it - Furto al castello di Windsor, paura per William e Kate

Leggi su Lapresse.it

La polizia britannica sta indagando su uncon scasso nella tenuta deldi, alimentando le preoccupazioni per la sicurezza della residenza della famiglia reale a ovest di Londra.IlI sospetti hanno rubato un pick-up e un quad da un edificio agricolo nella tenuta poco prima della mezzanotte del 13 ottobre, ha detto la polizia della Thames Valley in un comunicato, e poi hanno sfondato il cancello. Il quotidiano The Sun, che ha riportato per primo il, ha detto che due uomini a volto coperto hanno scavalcato una recinzione di 1,8 metri prima di prendere i veicoli e attraversare una barriera di sicurezza per fuggire. Il re Carlo III e la regina Camilla non si trovavano aldial momento dell’irruzione. Il giornale ha ipotizzato che il principee la mogliesi trovassero insieme ai figli George, Charlotte e Louis ad Adelaide Cottage, la loro casa nella tenuta, che dista circa cinque minuti di auto dal luogo del